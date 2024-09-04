وزير في الحكومة الشرعية يوجه نداءً هاماً لجميع اليمنيين في الداخل والخارج

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم الاربعاء جميع اليمنيين في الداخل والخارج للمشاركة في حملة إعلامية مفتوحة وواسعة وغير مسبوقة احتفالاً بالعيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.



وقال الوزير الارياني في تغريدة له عبر منصة اكس رصدها محرر مأرب برس :نداء لكل يمني حر في الداخل والخارج، ولكل صحفي، وإعلامي، وناشط على منصات التواصل الاجتماعي، دعونا نوحد جهودنا ونرفع صوتنا عاليا في حملة إعلامية ضخمة وغير مسبوقة احتفالاً بالعيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.

ومضى :لننطلق من يومنا هذا (4 سبتمبر) وحتى نهاية الشهر، ونكثف حملتنا من (24 سبتمبر) ولمدة ثلاثة أيام.



وأضاف: دعونا نعبر عن تمسكنا بأهداف وقيم الثورة كل من موقعه ومكانه ونحتفل بكل الصور والأشكال المتاحة، نزين البيوت والأحياء والسيارات بالعلم الوطني، نرفع صور وشعارات وأيقونات الثورة في صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي، ننشر القصائد والأغاني الثورية، ونخصص برامج القنوات والإذاعات والصحف وكل وسائل الإعلام لاحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة.



وأوضح الوزير الارياني بان ذكرى ثورة الـ 26 سبتمبر فرصة لتأكيد للعالم أجمع أن روح ثورة سبتمبر ما زالت حية ومتجددة في قلوب اليمنيين وأنهم ماضون على درب الآباء والأجداد الذين ضحوا لأجل اليمن العظيم.



واختتم تغريدته بالقول :لنصنع معاً محتوى يلهم، ويوحد، ويوقد شعلة الفخر في كل يمني. ولنبني معاً مستقبلاً مشرقاً لليمن ولتظل راية 26 سبتمبر خفاقة في سماء الحرية.كونوا جزءًا من هذه الملحمة الوطنية وشاركوا في الحملة على الهاشتاج:

‎#سبتمبر26_ثوره_متجدده