إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات

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يواجه قطاع السيارات في أوروبا ضغوطاً متزايدة بفعل احتدام المنافسة مع الصين إضافة إلى تقليص الحكومات للحوافز المالية لشراء السيارات التي تعمل بالبطاريات إضافة إلى ضعف إنفاق المستهلكين.

وبسبب تراجع الطلب، خططت Volkswagen لإغلاق أحد مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى منذ 87 عاماً، كما تناقش BMW إلغاء 6 آلاف وظيفة في ألمانيا لخفض التكاليف