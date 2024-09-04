إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟

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يواجه قطاع السيارات في أوروبا ضغوطاً متزايدة بفعل احتدام المنافسة مع الصين إضافة إلى تقليص الحكومات للحوافز المالية لشراء السيارات التي تعمل بالبطاريات إضافة إلى ضعف إنفاق المستهلكين.
وبسبب تراجع الطلب، خططت Volkswagen لإغلاق أحد مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى منذ 87 عاماً، كما تناقش BMW إلغاء 6 آلاف وظيفة في ألمانيا لخفض التكاليف