الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات

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كشف رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي حيدر حنون عن اكتشاف هدر للأموال في عقد تطوير سكك حديد العراق بقيمة 18 مليار دولار.

وأضاف حنون أن ملف العقد سلم إلى القاضي ضياء جعفر لفتة المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين دون تقدم في الإجراءات التحقيقية حسب قوله.

وقال بيعت سكك العراق بالكامل في هذه القضية مع ذلك لم يتم النظر بها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين".

واعتبر حنون أن "حماة الفاسدين يجلسون على الكراسي" وأنه "على القضاء استبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً".

وفي إشارة منه إلى ملف سرقة القرن، قال إن المتهم "نور زهير عبارة عن عربة حملت فيها الأموال".

وتابع "لا نقبل أن نتستر على سرقة الامانات الضريبية، وهناك متهمين اثنين لماذا لم تتم محاكمتهما منذ سنتين".

وأكد حنون "سنأتي بالمتهم نور زهير عن طريق الإنتربول وسنحجز أمواله في العراق وعدد من الدول بشكل عاجل".

وطلب حنون من مجلس النواب استضافته لتثبيت الواقعة أو عزله من منصبه.