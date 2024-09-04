آخر الاخبار

إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟ الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل مكتب الأوقاف بمأرب ينظم الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند لتأهيل معلمي القرآن الكريم تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟ تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل زعيم كوريا الشمالية يوجه بإعدام 30 مسؤولا بسبب الفيضانات والسيول إب .. استعدادات غير مسبوقة للإحتفاء بـ 26 سبتمبر والحوثيون يوجهون بمنع أي احتفالات طلابية

الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات
عدد القراءات 285

 

كشف رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي حيدر حنون عن اكتشاف هدر للأموال في عقد تطوير سكك حديد العراق بقيمة 18 مليار دولار.

وأضاف حنون أن ملف العقد سلم إلى القاضي ضياء جعفر لفتة المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين دون تقدم في الإجراءات التحقيقية حسب قوله.

وقال بيعت سكك العراق بالكامل في هذه القضية مع ذلك لم يتم النظر بها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين".

واعتبر حنون أن "حماة الفاسدين يجلسون على الكراسي" وأنه "على القضاء استبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً".

وفي إشارة منه إلى ملف سرقة القرن، قال إن المتهم "نور زهير عبارة عن عربة حملت فيها الأموال".

وتابع "لا نقبل أن نتستر على سرقة الامانات الضريبية، وهناك متهمين اثنين لماذا لم تتم محاكمتهما منذ سنتين".

وأكد حنون "سنأتي بالمتهم نور زهير عن طريق الإنتربول وسنحجز أمواله في العراق وعدد من الدول بشكل عاجل".

وطلب حنون من مجلس النواب استضافته لتثبيت الواقعة أو عزله من منصبه.

إقراء أيضاً
إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟
تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل
أسعار النفط عند أدنى مستوى منذ مطلع 2024
الدولار يصعد لليوم الخامس ..مقابل معظم منافسيه العشرة الكبار
الصين تفاجئ دول العالم و تنتقم من قيود كندا على سياراتها الكهربائية بتحقيق جديد
رئيس الوزراء يعلن عن خارطة استثمارية مع شركاء اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول