آخر الاخبار

إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟ الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل مكتب الأوقاف بمأرب ينظم الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند لتأهيل معلمي القرآن الكريم تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟ تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل زعيم كوريا الشمالية يوجه بإعدام 30 مسؤولا بسبب الفيضانات والسيول إب .. استعدادات غير مسبوقة للإحتفاء بـ 26 سبتمبر والحوثيون يوجهون بمنع أي احتفالات طلابية

ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات
عدد القراءات 168

 

 أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن تجديد عقد رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، يعد أولوية حاليًا داخل ملعب الاتحاد.

وكان قد ارتبط اسم رودري بالإنتقال لريال مدريد، وهو ما أثار إزعاج إدارة مانشستر سيتي، التي تريد وضع حد لهذه الشائعة.

ووفقًا صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة مانشستر سيتي تستعد لتقديم عقد جديد لرودري، حتى صيف 2029، ورفع قيمة راتبه ليصبح بين الأعلى في الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن رودري سيحسم أمره في الصيف المقبل، سواء بتجديد عقده مع مانشستر سيتي أو بالرحيل إلى ريال مدريد.

يذكر أن رودري، قد إنتقل لصفوف مانشستر سيتي، قبل 3 مواسم، قادما من أتلتيكو مدريد، وساهم في تتويج السيتيزنس بكل البطولات

إقراء أيضاً
برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا
تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟
مأرب برس ينشر القائمة النهائية التي ستمثل منتخب الشباب في التصفيات الآسيوية
تحرك سريع من ليفربول بعد تصريحات النجم المخضرم صلاح
محمد صلاح: اخرجوني من الراحة وأعادوني 7سنوات إلى الوراء
تعرف على أبرز صفقات الأندية السعودية بعد إغلاق الميركاتو الصيفي لموسم 2024-2025
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول