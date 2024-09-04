ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد

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أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن تجديد عقد رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، يعد أولوية حاليًا داخل ملعب الاتحاد.
وكان قد ارتبط اسم رودري بالإنتقال لريال مدريد، وهو ما أثار إزعاج إدارة مانشستر سيتي، التي تريد وضع حد لهذه الشائعة.
ووفقًا صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة مانشستر سيتي تستعد لتقديم عقد جديد لرودري، حتى صيف 2029، ورفع قيمة راتبه ليصبح بين الأعلى في الفريق.
وأوضحت الصحيفة، أن رودري سيحسم أمره في الصيف المقبل، سواء بتجديد عقده مع مانشستر سيتي أو بالرحيل إلى ريال مدريد.
يذكر أن رودري، قد إنتقل لصفوف مانشستر سيتي، قبل 3 مواسم، قادما من أتلتيكو مدريد، وساهم في تتويج السيتيزنس بكل البطولات