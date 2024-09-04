برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا

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أعلن نادي برشلونة قائمة فريقه استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 .
ويصطدم فريق برشلونة الإسباني بعملاقي الدوري الألماني بايرن ميونخ ودورتموند وذلك في دوري ابطال أوروبا بنظامه الجديد.
وجاءت قائمة برشلونة في "مرحلة الدوري" بدوري أبطال أوروبا كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.
الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، رونالد أروجو، إنييجو مارتينيز، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، اريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينجيز، الكسيس أولميدو، أندريس كوينكا.
الوسط: جافي، بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، مارك برنال، أليكس جاريدو، باو بريم، كيم جونيينت.
الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينها، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، لامين يامال، داني أولمو، أوناي هيرنانديز، توني فرنانديز