ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل مكتب الأوقاف بمأرب ينظم الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند لتأهيل معلمي القرآن الكريم تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟ تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل زعيم كوريا الشمالية يوجه بإعدام 30 مسؤولا بسبب الفيضانات والسيول إب .. استعدادات غير مسبوقة للإحتفاء بـ 26 سبتمبر والحوثيون يوجهون بمنع أي احتفالات طلابية ندوة علمية بمحافظة مارب تناقش تحسين مخرجات التعليم العام في اليمن والتحديات التي تواجهه. بن مبارك يجتمع باعضاء حكومته في العاصمة عدن.. تفاصيل
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد في مدينة مأرب الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند، وذلك بهدف تأهيل وتدريب معلمي القرآن الكريم في المحافظة.
وتأتي الدورة التي تقام برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ووزير الاوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيظة شبيبة، في إطار جهود المكتب لتعزيز مستوى التعليم القرآني، وتوسيع نطاق منح الإجازة بالسند للمعلمين، مما يسهم في تحسين جودة التعليم في مدارس القرآن الكريم.
وأوضح مدير مكتب الأوقاف بمأرب - حسن القبيسي" أن الدورة تعد خطوة مهمة نحو تأهيل الكادر التعليمي، إذ توفر لهم المهارات والخبرات اللازمة لأداء عملهم بكفاءة عالية.
وأضاف:" كما يعكس التدريب أهمية تطوير المعلمين الذين يلعبون دورًا حيويًا في الميدان التعليمي"، لافتا الى أنه من المتوقع أن تسهم الدورة في رفع مستوى كفاءة المعلمين وإثراء العملية التعليمية في مدارس القرآن الكريم على مستوى محافظة مأرب، مما يعزز من انتشار وتعميق التعليم القرآني في المحافظة.
حضر الدورة وكيل وزارة الاوقاف والإرشاد الشيخ حسن الشيخ، والشيخ عبدالحق الشجاع مدير إدارة الإرشاد.