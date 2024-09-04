مكتب الأوقاف بمأرب ينظم الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند لتأهيل معلمي القرآن الكريم

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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نظم مكتب الأوقاف والإرشاد في مدينة مأرب الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند، وذلك بهدف تأهيل وتدريب معلمي القرآن الكريم في المحافظة.

وتأتي الدورة التي تقام برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ووزير الاوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيظة شبيبة، في إطار جهود المكتب لتعزيز مستوى التعليم القرآني، وتوسيع نطاق منح الإجازة بالسند للمعلمين، مما يسهم في تحسين جودة التعليم في مدارس القرآن الكريم.

وأوضح مدير مكتب الأوقاف بمأرب - حسن القبيسي" أن الدورة تعد خطوة مهمة نحو تأهيل الكادر التعليمي، إذ توفر لهم المهارات والخبرات اللازمة لأداء عملهم بكفاءة عالية.

وأضاف:" كما يعكس التدريب أهمية تطوير المعلمين الذين يلعبون دورًا حيويًا في الميدان التعليمي"، لافتا الى أنه من المتوقع أن تسهم الدورة في رفع مستوى كفاءة المعلمين وإثراء العملية التعليمية في مدارس القرآن الكريم على مستوى محافظة مأرب، مما يعزز من انتشار وتعميق التعليم القرآني في المحافظة.

حضر الدورة وكيل وزارة الاوقاف والإرشاد الشيخ حسن الشيخ، والشيخ عبدالحق الشجاع مدير إدارة الإرشاد.