تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - العين

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نشر مرصد الدراسات الرياضية العالمي لكرة القدم "CIES" قائمة أغلى قوائم الفرق في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي شهدت هيمنة إنجليزية.

وأسدل الستار بين نهاية شهر أغسطس/ آب الفائت، ومطلع سبتمبر/ أيلول الحالي على سوق الانتقالات الصيفية في أغلب دول العالم لعام 2024، والتي شهدت إنفاق 6.4 مليار دولار أمريكي، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء.

هيمنة إنجليزية

تصدرت الفرق الإنجليزية المراكز من الأول للخامس ضمن قائمة أغلى مائة قائمة في العالم، وتواجدت 7 أندية ضمن العشرة الأوائل إلى جوار 3 فرق أخرى.

واعتلى تشيلسي قمة الترتيب بقائمة تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 1.06 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 1.28 مليار يورو، يليه مواطنه مانشستر يونايتد بقائمة سعرها 874 مليون استرليني (1.038 مليار يورو).

وحل مانشستر سيتي بطل إنجلترا في آخر 4 سنوات في المركز الثالث بقائمة بلغ إجمالي قيم لاعبيها السوقية 856 مليون استرليني (1.017 مليار يورو)، يليه وصيفه أرسنال بقائمة بـ672 مليون استرليني (798 مليون يورو) ثم توتنهام هوتسبير بـ663 مليون استرليني (787 مليون يورو).

وأوقف باريس سان جيرمان الفرنسي الهيمنة الإنجليزية بحلوله في الترتيب السادس بقائمة بلغت قيمتها 650 مليون استرليني (ما يعادل 772 مليون يورو).

وحل ليفربول سابعاً بقائمة قيمتها 619 مليون استرليني، أي ما يعادل 735 مليون يورو، يليه ريال مدريد بـ606 ملايين استرليني (720 مليون يورو).

وتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع بقائمة سعرها 575 مليون استرليني (683 مليون يورو) ثم حل عاشراً يوفنتوس الإيطالي بـ527 مليون استرليني (626 مليون يورو).

وشهدت القائمة غياب فرق كبرى مثل بايرن ميونخ الألماني الذي حل في الترتيب الحادي عشر (495 مليون استرليني أي ما يعادل 588 مليون يورو).

بينما حل نادي الهلال السعودي في الترتيب الثالث عشر متفوقا على برشلونة الإسباني، بقيمة بلغت 408 ملايين استرليني للزعيم (485 مليون يورو) مقابل 388 مليون استرليني لبرشلونة (ما يعادل 461 مليون يورو) في المركز الخامس عشر