إب .. استعدادات غير مسبوقة للإحتفاء بـ 26 سبتمبر والحوثيون يوجهون بمنع أي احتفالات طلابية

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كشفت مصادر محلية ان السكان في محافظة إب يستعدون هذا العام للاحتفال بذكرى 26 سبتمبر بشكل غير مسبوق.
وقالت لمأرب برس ان هذه المناسبة العظيمة ستبرز قوة وتماسك ابناء المحافظة امام أولئك الذين يحاولون فرض القيود وقمع الفرح والاحتفالات الذين سيشعرون بالخيبة، حيث أن محاولاتهم لن تؤثر على عزيمة أهل إب واحتفائهم بهذا اليوم التاريخي.
في هذا السياق قالت مصادر تربوية إن مليشيات الحوثي بمحافظة إب، وجهت بمنع إقامة أي احتفالات طلابية بعيد ثورة الـ 26 من سبتمبر في مدارس المحافظة.
وأضافت المصادر، إن مشرف الحوثيين في إب المنتحل صفة وكيل المحافظة، عبدالفتاح غلاب، عقد الثلاثاء اجتماعاً رفقة مدير مكتب التربية، في قاعة التدريب بمكتب التربية، مع مديرات مدارس البنات في مدينة إب، ووجههن بعدم إقامة أي احتفالات بالعيد الـ 62 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.
وأفادت المصادر أن التوجيهات شملت منع تزيين المدارس بالأعلام الوطنية أو إقامة إذاعات مدرسية بالمناسبة، وفق يمن شباب.
وأشارت المصادر إلى أن غلاب هدد المديرات بإجراءات عقابية حال مخالفة تلك التوجيهات أو خروج أي معلومات عن الاجتماع إلى الإعلام.
وقمعت مليشيا الحوثي الاحتفالات الواسعة لمدارس المحافظة بذكرى الثورة اليمنية 26 سبتمبر، والأعياد الوطنية الأخرى، وقامت بحملات ترهيب طالت عدد من التربويين، خلال السنوات الماضية.
ومع اقتراب عيد 26 سبتمبر، بدأ مواطنون في مدينة إب برفع الاعلام والشعارات التي تمجد هذا اليوم العظيم، كما تزينت صفحات التواصل الإجتماعي بشعار الثورة.