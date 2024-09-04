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مأرب برس ينشر القائمة النهائية التي ستمثل منتخب الشباب في التصفيات الآسيوية

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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القائمة النهائية لمنتخب اليمن للشباب قبل السفر إلى السعودية لخوض معسكر خارجي تأهبا للتصفيات الآسيوية التي تنطلق يوم 25 من الشهر الجاري في إندونيسيا..

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