طفلة فلسطينية قتلتها إسرائيل وهي تلعب.. وحديث مؤثر لها قبل فترة

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قتلت إسرائيل، أمس، الطفلة الفلسطينية تالا أبو عجوة، في أثناء لعبها وهي ترتدي حذاء "السكوتر" أو التزلّج، في غزة.
وفي فيديو انتشر لها قبل فترة، سُئلت عمّا يعني لها "التزلّج"، فقالت: "بتسلّى وبنبسط مع أنه الشوارع مكسّرة بس منحاول نمشي فيها".
وحينما سُئلت عن أمنياتها قالت: "بتمناش إشي ولا نفسي بإشي. بس نفسي وضع الخوف اللي فيّا يروح، نفسي الواحد ينام وهو مش خايف، ياكل وهو مش خايف، يعيش وهو مش خايف، يلعب وهو مش خايف".
وقتلت إسرائيل منذ بداية حربها الأخيرة على غزّة، أكثر من 14 ألف طفل، بحسب تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.