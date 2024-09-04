الأرصاد تحذر المواطنين في 4 محافظات من أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 405

توقّع مركز الأرصاد الجوية في اليمن هطول أمطار رعدية -بعضها غزيرة- على عدد من المحافظات، كما توقع تأثر البلاد بموجة شرقية رطبة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية التحذيرية للـ72 ساعة القادمة، الصادرة مساء أمس الثلاثاء، بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة على أجزاء من مرتفعات وهضاب وصحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين، مع احتمال امتدادها إلى السواحل.

وتوقع أيضا رياحا شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية.

وجدد تحذيره للمواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.