أردوغان يستقبل السيسي في أنقرة لأول مرة منذ آخر رئيس مصري زار تركيا قبل 12 عاما

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاربعاء في أنقرة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعرب السيسي عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى تركيا، مؤكداً أن علاقات تاريخية تجمع بين البلدين.

و أشار في تعليقات عبر حساباته على مواقع التواصل إلى أن زيارته تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت في بيان أمس الثلاثاء أنه "سيتم خلال الزيارة استعراض العلاقات بين البلدين في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون، فضلا عن القضايا الإقليمية، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

في حين وصفت القاهرة الزيارة "بالتاريخية"، مؤكدة أنها تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس التركي زار بدوره القاهرة في فبراير الماضي، بعد أشهر من المحادثات بين البلدين بهدف استئناف العلاقات.

يذكر أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة انهارت عام 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان الذي استمر عاما واحدا. وكان مرسي الذي زار تركيا حين كان رئيسا عام 2012|، حليفاً لأردوغان.

لكن العلاقات بدأت في التحسن عام 2020 عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع جيرانها في المنطقة. وفي العام الماضي، تبادل كل من البلدين تعيين السفراء.