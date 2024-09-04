وفاة أميرة سعودية من الأسرة الحاكمة والعليمي يبعث برقية للملك سلمان

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بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برقية عزاء ومواساة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية، في وفاة، الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، والحكومة، والشعب السعودي الشقيق بمصابهم الاليم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وفق وكالة سبأ.
وشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة بعد ظهر اليوم في الرياض.
والأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود؛ هي ابنه الملك عبد العزيز آل سعود، تنتمي لعائلة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية. والدتها حصة بنت أحمد السديري. كانت واحدة من أحد عشر طفلًا معًا، وشقيقة السديريون السبعة، وأخت للملك فهد وسلمان.