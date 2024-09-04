حادثة مؤلمة لأسرة يمنية في مكة والضحايا 4 أطفال أشقاء

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي أربعة أطفال أشقاء يمنيين، في حادثة غرق بمجرى السيول في أحد أودية مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت تقارير اعلامية، إن مواطنا يمنيا مقيم في السعودية يدعى ناصر قملان، فقد السيطرة على سيارته، أمس الثلاثاء، أثناء محاولته العبور مع زوجته وستة من أبنائه، في مجرى سيول وداي المغمس شرقي مكة المكرمة.

وأضافت أن التيار القوي للسيول جرف السيارة حتى ارتطمت بأحد جدران المزارع الموجودة في المنطقة، وعلقت بإحدى عبارات تصريف السيول الموجودة في الحائط.

وتسببت الحادثة بوفاة ثلاث طفلات أكبرهن في السابعة من عمرها، وشقيقهن ـ 4 سنوات، فيما جرى انقاذ الأب والأم واثنين من أطفالهم.