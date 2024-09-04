الجيش الأميركي يعلن عن تدمير منظومة صواريخ جديدة للمليشيات الحوثية

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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مع استمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت الولايات المتحدة ضربات جدية على مليشيات الحوثي .

وأعلنت القيادة المركزية الوسطى للجيش الأميركي ببيان مقتضب على حسابها في منصة إكس، اليوم الأربعاء، أنها دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نظاما صاروخيا لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

كما أوضحت أن هذا النظام مثل تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ما استدعى اتخاذ الإجراء المناسب لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للسفن الأميركية والتجارية.

استهداف ناقلتي نفط أتت تلك الضربة بعدما أكد الجيش الأميركي، أمس الثلاثاء، أن الحوثيين هاجموا "ناقلتي نفط خام في البحر الأحمر".

في حين تبنت الجماعة اليمنية استهداف السفينة "بلو لاغون 1" اليونانية التي كانت ترفع علم بنما.

اوكانت جماعة الحوثي استهدفت الأسبوع الماضي أيضا ناقلة "سونيون" اليونانية التي تحمل كمية كبيرة من النفط الخام قدرت بـ150 ألف طن، أي ما يعادل حوالي مليون برميل، في البحر الأحمر