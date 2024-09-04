تحرك سريع من ليفربول بعد تصريحات النجم المخضرم صلاح

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، الثلاثاء، عن آخر التطورات بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال للعب في الدوري السعودي، في ظل اهتمام الهلال والاتحاد بالحصول على خدماته.

وكان صلاح صرح عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، بأن الموسم الجاري هو الأخير في عقده مع ليفربول، ولم يفاتحه أحد بشأن التجديد.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن ليفربول يعتقد أن صلاح كان يريد إيصال رسالة لهم من خلال تصريحاته عقب مباراة مانشستر يونايتد الماضية.

وأضاف التقرير، أن إدارة ليفربول تستعد الآن للدخول في مفاوضات مع صلاح، من أجل محاولة تجديد تعاقده. ويعتبر صلاح حاليا واحدا من أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي، حيث يتقاضى 350 ألف جنيها استرلينيا أسبوعيا.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، حيث سجل هدفا وصنع الهدفين الآخرين لزميله لويس دياز.

وتألق صلاح (32عاما) منذ بداية الموسم الجديد مع ليفربول، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم في ثلاث مباريات فقط