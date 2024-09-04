أسعار النفط عند أدنى مستوى منذ مطلع 2024

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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وسعت أسعار النفط من خسائرها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد مخاوف الأسواق من ضعف الطلب العالمي على الذهب إثر تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.33% إلى 74.94 دولار للبرميل، وبذلك تكون عقود الخام العالمي قد انخفضت دون مستوى 75 دولارا للمرة الأولى منذ 3 يناير الماضي.

فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3% إلى 71.34 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات