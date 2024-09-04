مقتل 129 شخصا على الأقل وإصابة 59 في محاولة هروب جماعي من سجن

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن جاكمين شاباني وزير الداخلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل 129 شخصا على الأقل وإصابة 59 آخرين أثناء محاولة للهروب الجماعي من سجن ماكالا ليلة أمس.

وكتب شاباني على منصة "إكس": "وفقا لمعلومات أولية، قتل 129 شخصا بمن فيهم 24 مصابا بطلقات نارية بعد الإنذار، بينما قتل الباقون نتيجة السحق أو الخنق.

إضافة إلى ذلك، يوجد هناك 59 مصابين تتولى الحكومة رعايتهم. كما كانت هناك عدة حالات اغتصاب للنساء".

وأضاف أن الحكومة راضية من استئناف الهدوء وتعبر عن تعازيها لأسر الضحايا.

ويتم حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

وأفاد موقع Actualite أمس الاثنين، نقلا عن ساموئيل مبيمبا نائب وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمقتل شخصين جراء أعمال شغب السجناء ومحاولة الهروب الجماعي من سجن ماكالا.

وبحسب الموقع، فإن سجن ماكالا مصمم لقبول 1.5 ألف شخص، لكنه مكتظ بشكل ملحوظ منذ وقت بعيد