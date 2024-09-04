الأرصاد الجوية ينشر توقعاته للحالة الجوية في اليمن خلال الـ 72 ساعة القادمة - أمطار رعدية بعضها غزيرة على هذه المحافظات تصريحات نتنياهو المستفزة..السعودية تعلن وقوفها إلى جانب مصر وتعتبرها تصعيدا خطيرا ما هي أهداف زعيم الانفصاليين من تكليف المحرمي بإدارة قوات الانتقالي؟.. تقرير محمد صلاح: اخرجوني من الراحة وأعادوني 7سنوات إلى الوراء تفاصيل لقاء وكيل الخارجية بالسفير التركي في اليمن تعرف على أبرز صفقات الأندية السعودية بعد إغلاق الميركاتو الصيفي لموسم 2024-2025 الدولار يصعد لليوم الخامس ..مقابل معظم منافسيه العشرة الكبار بهدف إحلال عناصرها والموالين لها..إجراءات حوثية جديدة لطرد مَن تبقّى من موظفي الدولة في مناطق سيطرة المليشيات أرقام تاريخية جديدة… محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 لاعبين فى الدوريات الأوروبية الصين تفاجئ دول العالم و تنتقم من قيود كندا على سياراتها الكهربائية بتحقيق جديد
توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تأثر بلادنا بموجة شرقية رطبة، وفقاً لما أشارت إليه صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرصد السطحي.
وأفاد المركز في نشرته الجوية التحذيرية للـ 72 ساعة القادمة الصادرة مساء اليوم، بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة على أجزاء من مرتفعات وهضاب وصحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين، مع احتمال امتدادها إلى السواحل.
كما توقع هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى تعز، والضالع ولحج جنوباً وتمتد غرباً حتى السواحل، وأيضا رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية.
وجدد مركز التنبؤات، تحذيره للإخوة المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، وكذا من الاقتراب من أعمدة الكهرباء، واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات وفي المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية .. داعيا إياهم إلى إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.