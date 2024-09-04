الأرصاد الجوية ينشر توقعاته للحالة الجوية في اليمن خلال الـ 72 ساعة القادمة - أمطار رعدية بعضها غزيرة على هذه المحافظات

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - سبأ

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تأثر بلادنا بموجة شرقية رطبة، وفقاً لما أشارت إليه صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرصد السطحي.

وأفاد المركز في نشرته الجوية التحذيرية للـ 72 ساعة القادمة الصادرة مساء اليوم، بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة على أجزاء من مرتفعات وهضاب وصحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين، مع احتمال امتدادها إلى السواحل.

كما توقع هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى تعز، والضالع ولحج جنوباً وتمتد غرباً حتى السواحل، وأيضا رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية.

وجدد مركز التنبؤات، تحذيره للإخوة المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، وكذا من الاقتراب من أعمدة الكهرباء، واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات وفي المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية .. داعيا إياهم إلى إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.