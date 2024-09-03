تفاصيل لقاء وكيل الخارجية بالسفير التركي في اليمن

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، اليوم، السفير التركي لدى اليمن، مصطفى بولات.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها، وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الوكيل بجاش، موقف تركيا الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام، وما تقدمه الحكومة التركية من مساعدات ومساهمات في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

من جهته أكد السفير التركي، دعم بلاده للحكومة اليمنية، ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الاممية التي تُبذل في ايجاد حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.