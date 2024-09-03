محمد صلاح: اخرجوني من الراحة وأعادوني 7سنوات إلى الوراء تفاصيل لقاء وكيل الخارجية بالسفير التركي في اليمن تعرف على أبرز صفقات الأندية السعودية بعد إغلاق الميركاتو الصيفي لموسم 2024-2025 الدولار يصعد لليوم الخامس ..مقابل معظم منافسيه العشرة الكبار بهدف إحلال عناصرها والموالين لها..إجراءات حوثية جديدة لطرد مَن تبقّى من موظفي الدولة في مناطق سيطرة المليشيات أرقام تاريخية جديدة… محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 لاعبين فى الدوريات الأوروبية الصين تفاجئ دول العالم و تنتقم من قيود كندا على سياراتها الكهربائية بتحقيق جديد موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية ونجم ريال مدريد يتصدر تركيا تكشف عن عمليات تحويل أموال للموساد وتعتقل مسؤولًا رفيعا رئيس الوزراء يعلن عن خارطة استثمارية مع شركاء اليمن
التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، اليوم، السفير التركي لدى اليمن، مصطفى بولات.
جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها، وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمن الوكيل بجاش، موقف تركيا الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام، وما تقدمه الحكومة التركية من مساعدات ومساهمات في مختلف المجالات التنموية والخدمية.
من جهته أكد السفير التركي، دعم بلاده للحكومة اليمنية، ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الاممية التي تُبذل في ايجاد حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.