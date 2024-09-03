تعرف على أبرز صفقات الأندية السعودية بعد إغلاق الميركاتو الصيفي لموسم 2024-2025

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إغلاق فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025 بحلول منتصف ليلة أمس الاثنين.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة "إكس"، أن فترة التسجيل الأولى لأندية الدوري السعودي في موسم 2024-2025، قد انتهت.

وبخلاف فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 التي شهدت نشاطا كبيرا للأندية السعودية وتعاقدها مع نجوم كبار بمبالغ ضخمة، على غرار صفقة انضمام البرازيلي نيمار للهلال وتوقيع الفرنسي كريم بنزيما للاتحاد، فإن الأندية السعودية اتبعت في الميركاتو الصيفي لهذا العام استراتيجية مختلفة، ارتكزت على ضم لاعبين صاعدين ونجوم من الصف الثاني ولكن بمبالغ معقولة.

وكان نادي القادسية مفاجأة "الميركاتو" في الدوري السعودي هذا الصيف، بعدما دعم صفوفه بعدة صفقات، أهمها ضم الثنائي ناتشو فيرنانديز من ريال مدريد، وبيير إيمريك أوباميانغ من مارسيليا.

كما كانت فترة الانتقالات الصيفية شاهدة على كسر متعب الحربي الرقم القياسي لأغلى لاعب سعودي في التاريخ، بانتقاله من الشباب إلى الهلال مقابل 123 مليون ريال (حوالي 32 مليون دولار).

وفي ما يلي أبرز صفقات الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي لموسم 2024-2025 -الهلال جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

متعب الحربي - الشباب.

ماركوس ليوناردو - بنفيكا البرتغالي. خالد الغنام - الاتفاق. - النصر بينتو كريبسكي - أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

سالم النجدي - الفتح. ويسلي تيكسيرا - كورينثيانز البرازيلي. محمد سيماكان - لايبزيغ الألماني.

- الأهلي ألكسندر غوميز - فلومينينسي البرازيلي. إيفان توني - برينتفورد الإنجليزي. - اتحاد جدة حسام عوار - روما الإيطالي. معاذ فقيهي - الهلال. صالح الشهري- الهلال. موسى ديابي - أستون فيلا الإنجليزي. بريدراغ رايكوفيتش - ريال مايوركا الإسباني. عبد الإله العمري - النصر. دانيلو بيريرا - باريس سان جيرمان.

ستيفن بيرغوين - أياكس أمستردام الهولندي. - القادسية ناهيتان نانديز- كالياري الإيطالي. كوين كاستيلس - فولفسبورغ الألماني. جوليان كينونيس - كلوب أمريكا المكسيكي.

ناتشو فرنانديز - ريال مدريد الإسباني. إيمريك أوباميانغ - مارسيليا الفرنسي. إيكي فرنانديز - بوكا جونيورز الأرجنتيني. ناهيتان نانديز - كالياري الإيطالي. - الشباب هارون كمارا - الاتحاد.

عبد الرزاق حمد الله - الاتحاد. ويسلي هوديت- واتفورد الإنجليزي. روبرت رينان - إنترناسيونال البرازيلي. إعارة دانيال بودينسي - ولفر هامبتون الإنجليزي