الدولار يصعد لليوم الخامس ..مقابل معظم منافسيه العشرة الكبار

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يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع لليوم الخامس على التوالي، حيث عاد التجار الأمريكيون من العطلة وأسبوع مزدحم من البيانات الاقتصادية في انتظارهم.
ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء ، مقابل معظم منافسيه العشرة الكبار ، حيث ارتفع مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة 0.1٪. على العكس من ذلك ، أظهر الدولار الأسترالي أضعف ديناميكيات على خلفية انخفاض أسعار العقود الآجلة لخام الحديد ، وتبين أن أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي أقل من توقعات الاقتصاديين.
ينتظر المستثمرون إصدار عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية ، بما في ذلك بيانات التصنيع المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء ، وبيانات قطاع الخدمات المقرر إجراؤها يوم الخميس ، والتقرير الرئيسي عن العمالة غير الزراعية يوم الجمعة ، لمعرفة ما إذا كانت توقعات التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتم الوفاء بها. يعتقد واحد من كل أربعة مشاركين في سوق المقايضة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس هذا الشهر.