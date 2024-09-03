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أرقام تاريخية جديدة… محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 لاعبين فى الدوريات الأوروبية

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات
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 قدم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، انطلاقة تهديفية رائعة مع الريدز فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2023-2024.

وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف فى الجولات الثلاث الأولى بالدوري الإنجليزي أمام كل من: إيبسويتش تاون، برينتفورد، ومانشستر يونايتد.

وقاد محمد صلاح ناديه ليفربول للفوز على حساب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع هدفين وتمكن من المساهمة في الثلاثية التي سجلها الريدز في المباراة ما جعله الأفضل في اللقاء.

ووضعت شبكة "سوفا سكور" العالمية، محمد صلاح ضمن اللاعبين الأكثر تقييما فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، حيث حصل على 8.40 درجات، ليحتل المركز السادس بين نجوم القارة العجوز

 
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