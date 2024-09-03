موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية ونجم ريال مدريد يتصدر

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن موعد الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2024.

ووفقا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية فإن موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين لجوائز حفل الكرة الذهبية سيكون يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

ومن المقرر أن يقام الحفل الرئيسي لتوزيع الجوائز مساء يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024. وتعتبر الكرة الذهبية الجائزة الأهم على المستوى الفردي ويسعى كل لاعب لتحقيقها وفقا للإنجازات الفردية والجماعية التي قدمها.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن منافسات دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس أمم أوروبا (اليورو) وكوبا أمريكا ستكون عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية.

وتوجت إسبانيا بلقب بطولة يورو 2024 بعد فوزها على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية. بينما تُوجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي بفوزها على كولومبيا بهدف نظيف، حيث رفع ليونيل ميسي مرة أخرى لقبا دوليا كبيرا آخر.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته في عام 2023 ليحتل صدارة المتوجين بالجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم بينما يحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني بـ5 كرات فقط.

يذكر أن الجائزة الفردية المرموقة كانت تعتمد على أداء لاعبي كرة القدم على مدار عام تقويمي.

ومع ذلك، هذه المرة وللمرة الثانية في تاريخ الجائزة تعتمد الأصوات على نتائج الموسم