رئيس تحرير موقع مارب برس لقناة الحدث: محافظه البيضاء مثلت صداعا مزمنا للحوثيين وهناك استهدافا للهوية الاخلاقيه لليمنيين

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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تعتبر محافظه البيضاء أحد المحافظات الثورية التي تقض مضاجع المليشيات الحوثية بين الفينة والاخرى ، وهي المحافظة التي دائما توجه صفعات متتالية للحوثيين طوال السنواتالماضية.

الصحفي احمد عايض رئيس تحرير موقع مارب برس علق متحدثا لقناة الحدث حول احداث رداع بمحافظة البيضاء قائلا :محافظة البيضاء تمثل للمليشيات الحوثية صداعا مزمنا وقلقا متصاعدا نظرا للنزعة الثورية في نفسية قبائلها.

كما تخشى المليشيا من انفجار الوضع مجددا لذا لجأت الى العمل على اكثر من صعيد حيث دفعت بتعزيزات عسكريه الى اطراف مناطق رداع وقيفة لمواجهه اي تصعيد مسلح. كما دفعت بوساطة قبليه ومارست ضغوطا على والد الطفل المغتصب وعلى اقربائه في محاولة لارغامهم على الاعتراف بالحكم الصادر عن احد محاكم الحوثيين. لان المليشيا تعتقد ان تلبية مطالب قبائل رداع هو انتصار لهم.

وأضاف رئيس تحرير موقع مارب برس متحدثا لقناة الحدث بقولة ان قبائل محافظه البيضاء وغيرهم من قبائل اليمن مندهشون ومستغربون من تصاعد الجرائم الاخلاقيه في مناطق سيطرة الحوثيين، وباتوا يعتقدون ان هناك استهدافا للهويه الاخلاقيه اليمنيه، واضاف " حادثة البيضاء التي كشفت عن عمليه اغتصاب طفل ربما يقابلها اكثر من 100 حاله مخفيه في مناطق سيطرة الحوثيين.

واضاف ان هناك تصاعدا لبس في اغتصاب الأطفال الصغار بل هناك تقارير توثق عمليات اغتصاب للنساء. واضاف هناك تقارير دوليه اكدت تورط قيادات حوثية عليا في تلك الجرائم.

ووثق ذلك تقارير مجلس الأمن الدولي وتقارير الأمم المتحدة.