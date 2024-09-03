تركيا تستعرض أحدث طائراتها النفاثة في مصر ''صورة''

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 93

تعتزم رئاسة الصناعات الدفاعية التركية المشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء "Egypt Air Show 2024" بطائرة التدريب النفاثة "حرجيت".

وستشارك النفاثة التركية في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بين 3 و5 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار التعريف الدولي بالطائرة التركية.

وتهتم القاهرة بالحصول على هذه الفئة من الطائرات، حيث سيتم على هامش المعرض بحث هذه المسائل مع الجانب المصري ومع العديد من ممثلي دول المنطقة، إلى جانب المنتجات العسكرية لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" المصنعة لـ"حرجيت".

ويعد معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، أحد أهم الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشارك فيه أسماء رائدة في صناعة الطيران الدولية والصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

ويتيح المعرض الفرصة للشركات العالمية للوصول إلى الأسواق الإقليمية، مثل بوينغ، وإيرباص، ولوكهيد مارتن، وداسو للطيران.

وعلى هامش المعرض تقدم فرق الطيران العالمية عروضا جوية.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد كشفت خلال العرض الترويجي للنسخة الأولى من معرض مصر للطيران والفضاء عن مقاتلة "ميغ - 29" وتسليحها المرعب.

وظهرت المقاتلة بصاروخين قتال جوي قصير المدى الحراري R-73 الموجه بالأشعة تحت الحمراء وخوذة الطيار الذي يزيد مداه عن 30 كم وصاروخين قتال جوي بعيد المدى من نوع R-77SD الموجه راداريا ويصل مداه الى 120 كم وبسرعة 4.5 ماخ.

كما كشف الجيش المصري عن تسليح المقاتلة بصواريخ تكتيكية من نوع Kh-35UE المضاد للسفن والأهداف البرية والذي يصل مداه الى 260 كم ويوجه بالباحث الراداري والملاحة بالقمر الصناعي ورأس حربي بوزن 145 كيلوغرام.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، و بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم.