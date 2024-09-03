عبدالفتاح البرهان يصل إلى الصين لصناعة شراكات إستراتيجية بين البلدين

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى الصين ، مترأساً وفد السودان المشارك في قمة منتدى التعاون الصيني - الإفريقي 2024 (فوكاك) الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من ٤-٦ من الشهر الجاري ، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي ، عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، و الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف .

وسيجري رئيس مجلس السيادة والرئيس الصيني شي جين بينغ ، جلسة مباحثات ثنائية لتعزيز آفاق التعاون المشترك وإيجاد شراكات إستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات ، بجانب إستعراض الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كما سيتم التوقيع على عدد من الإتفاقيات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما سيعقد رئيس مجلس السيادة على هامش مشاركته في المنتدى لقاءات مع عدد من الرؤساء ورؤساء الوفود لتعزيز المصالح المشتركة ودفع العلاقات إلى آفاق أرحب وخلق شراكات إستراتيجية بين السودان وتلك الدول .

ويذكر أن المنتدى المنعقد تحت عنوان "التكاتف من أجل تعزيز التحديث وبناء مجتمع مصير مشترك رفيع المستوى بين الصين وإفريقيا" سيبحث فرص ومجالات التعاون المشترك بين الدول الإفريقية والصين، وستتضمن أعمال المنتدى أربعة اجتماعات رفيعة المستوى حول حوكمة الدولة، والتصنيع والتحديث الزراعي، والسلام والأمن، فضلاً عن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق. ويتضمن جدول أعمال القمة المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة، و ستعتمد القمة أيضاً وثيقتين ختاميتين، إحداهما إعلان والأخرى خطة عمل، لبناء توافق كبير بين الجانبين ورسم مسار لتنفيذ التعاون الصيني- الإفريقي عالي الجودة في الأعوام الثلاثة المقبلة.