منتخب الناشئين.. ثلاثية في عمان ومواجهة حاسمة مع السعودية

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حصد منتخب اليمن للناشئين اول ثلاث نقاط في مستهل حملته للدفاع عنه لقبه في بطولة غرب آسيا تحت سن 17 سنة.
وتمكن المنتخب اليمني من تجاوز منتخب عمان بنتيجة 3-1، هدفين منهم في الشوط الأول، امس الاثنين.
ويواجه المنتخب اليمني نظيره السعودي في المباراة الثانية، يوم الجمعة القادمة الساعة الرابعة عصرا.