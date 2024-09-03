منتخب الناشئين.. ثلاثية في عمان ومواجهة حاسمة مع السعودية

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 170

حصد منتخب اليمن للناشئين اول ثلاث نقاط في مستهل حملته للدفاع عنه لقبه في بطولة غرب آسيا تحت سن 17 سنة.

وتمكن المنتخب اليمني من تجاوز منتخب عمان بنتيجة 3-1، هدفين منهم في الشوط الأول، امس الاثنين.

ويواجه المنتخب اليمني نظيره السعودي في المباراة الثانية، يوم الجمعة القادمة الساعة الرابعة عصرا.