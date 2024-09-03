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منتخب الناشئين.. ثلاثية في عمان ومواجهة حاسمة مع السعودية

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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حصد منتخب اليمن للناشئين اول ثلاث نقاط في مستهل حملته للدفاع عنه لقبه في بطولة غرب آسيا تحت سن 17 سنة.

وتمكن المنتخب اليمني من تجاوز منتخب عمان بنتيجة 3-1، هدفين منهم في الشوط الأول، امس الاثنين.

ويواجه المنتخب اليمني نظيره السعودي في المباراة الثانية، يوم الجمعة القادمة الساعة الرابعة عصرا.

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