الصحفي جمال أنعم يشيد بالحراك السياسي والإعلامي الذي شهدته مأرب خلال عشر سنوات

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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أشاد الصحفي والكاتب جمال أنعم بالحراك الإعلامي والسياسي الذي شهدته مأرب خلال عشر سنوات، وقال انها تضم قدرات إبداعية وثقافية وإعلامية تبعث على الفخر.

واستعرض أنعم في محاضرة ألقاها اليوم في كلية الآداب بجامعة إقليم سبأ لطلاب وطالبات قسمي الإعلام والسياسة عددا من النماذج الإعلامية التي صنعتها الأحداث بمأرب والتي شكل حضورها في المشهد المدني والعسكري حالة إلهام قل نظيرها في مسار الأحداث، مؤكدا أهمية وضرورة وجود منابر تستوعب كل تلك الطاقات حسب تعبيره.

وخلال المحاضرة التي دعت إليها عمادة كلية الآداب ونظمتها الجمعية العلمية عرج الصحفي أنعم على أبرز المحطات التي شهدتها الصحافة اليمنية ولخص أهم القضايا والأحداث التي اشتغلت عليها الصحافة سيما في العقد الذي سبق العام ٢٠١١، والأدوار التي لعبتها الصحافة في سبيل الحقوق والحريات ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وبنية النظام الحاكم ووقوفها ضد القمع والمصادرة والتضييق على الحريات.

الفعالية التي حضرها عدد من أساتذة الإعلام بالكلية وجمع كبير من الصحفيين والشعراء والأدباء؛ شهدت نقاشات متعلقة بالمهنة وأخلاقياتها وواقع الممارسة المهنية في ظل الفراغ الهائل اليوم، نتيجة التجريف الذي تعرضت له الصحافة والحياة السياسية عموما، كما أجاب على تساؤلات الطلاب والطالبات والمختصين حول بيئة العمل وإشكالات المهنة، وجوانب من المعاناة في ظل الظروف المحيطة.

وتشهد مدينة مأرب حراكا إعلاميا وسياسيا وثقافيا واسعا بالتزامن مع زيارة الصحفي والأديب جمال أنعم، حيث نظمت العديد من الفعاليات والأمسيات الأدبية والإعلامية والسياسية، وشكلت زيارة أنعم فرصة لالتقاء كثير من الشباب إعلاميين وكتابا وأدباء وشعراء وفنانين ومبدعين وشخصيات سياسية واجتماعية وقادة رأي.