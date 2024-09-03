تركيا تستعرض أحدث طائراتها النفاثة في مصر ''صورة'' مصر ترفض بشدة تصريحات لنتنياهو.. ماذا قال؟ عبدالفتاح البرهان يصل إلى الصين لصناعة شراكات إستراتيجية بين البلدين عدن.. الحكومة تعلن عن خطة استثمارية للقطاعات الواعدة منتخب الناشئين.. ثلاثية في عمان ومواجهة حاسمة مع السعودية الصحفي جمال أنعم يشيد بالحراك السياسي والإعلامي الذي شهدته مأرب خلال عشر سنوات بيان سعودي يكشف حقيقة اصابة ناقلة النفط ''أمجاد'' في البحر الأحمر أبرزهم عم عبدالملك.. الكشف عن تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي عبر مطار صنعاء الكشف عن معلومات جديدة حول الهجوم الحوثي على ناقلتي النفط في البحر الاحمر اشتعال حرب الإنترنت..و إيلون ماسك يواجه تحديًا جديدًا في البرازيل
أكدت شركة "البحري" السعودية مشغل ناقلة "أمجاد" عبورها الآمن مياه البحر الأحمر، نافية تقارير أمريكية عن تعرضها لهجوم من الحوثيين.
وقالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في بيان: "في رد على التقارير الصادرة والمتعلقة بحادثة تعرضت لها ناقلة النفط "أمجاد" (IMO: 9779800) التابعة لشركة البحري يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، في حوالي الساعة 06:27 بالتوقيت العالمي، نؤكد أن الناقلة "أمجاد" كانت تعبر شمالا في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم".
وأضافت: "نؤكد بشكل قاطع أن الناقلة "أمجاد" لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات. الناقلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" إصابة ناقلة النفط "أمجاد" التي ترفع علم السعودية "إثر هجوم حوثي" في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.
من جهتها، أعلنت جماعة (الحوثيون) مساء أمس الاثنين، أنها "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "بلو لاغون 1" في البحر الأحمر"