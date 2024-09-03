أغرب عملية سرقة ..سيدة تغافل صاحب محل مجوهرات وتبتلع خاتما

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام سيدة في لبنان بسرقة خاتم من محل مجوهرات بطريقة غريبة.

ويبدو أن السيدة كانت بصدد اختيار خاتم، حيث جلب لها صاحب المحل لوحة عرض تتضمن مجموعة منها، لتقوم بتجربة أكثر من واحد.

ورصدت كاميرا المراقبة المعلقة في المتجر السيدة وهي تغافل البائع وتضع خاتما في فمها بسرعة، ثم ترتب لوحة العرض حتى لا تثير الشكوك، وتسرق خاتما ثانيا، في يدها بطريقة احترافية.