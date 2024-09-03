حافلة مدرسية تصدم حشداً وتقتل 11 شخصاً بينهم تلامذة أغرب عملية سرقة ..سيدة تغافل صاحب محل مجوهرات وتبتلع خاتما سنتكوم تعلن تدمير نظامين صاروخيين جديدة للمليشيات في اليمن السعودية تعلن تعليق الدراسة في مدارس جدة الجيش الأمريكي يؤكد إصابة ناقلة سعودية في البحر الاحمر كويكب بحجم ملعبي كرة قدم يدنو من الأرض دولة عربية تعلن القبض على مواطن خليجي مطلوبا دوليا وكلاء طهران في اليمن يتبنون مهاجمة السفينة بلو لاغون القادمة من روسيا قيادي حوثي يصل روسيا في مهمة شراء معدات عسكرية محظورة للحوثيين بينهم عم عبد الملك الحوثي .. أكثر من 300 قيادي حوثي مدرجين في القوائم السوداء يفرون من صنعاء جوا لتنفيذ مهام سرية في دول مختلفة - مطالبات بتدخل عاجل للمجتمع الدولي
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام سيدة في لبنان بسرقة خاتم من محل مجوهرات بطريقة غريبة.
ويبدو أن السيدة كانت بصدد اختيار خاتم، حيث جلب لها صاحب المحل لوحة عرض تتضمن مجموعة منها، لتقوم بتجربة أكثر من واحد.
ورصدت كاميرا المراقبة المعلقة في المتجر السيدة وهي تغافل البائع وتضع خاتما في فمها بسرعة، ثم ترتب لوحة العرض حتى لا تثير الشكوك، وتسرق خاتما ثانيا، في يدها بطريقة احترافية.