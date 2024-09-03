سنتكوم تعلن تدمير نظامين صاروخيين جديدة للمليشيات في اليمن

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم" أن قواتها دمرت نظامين صاروخيين بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون . "

وقالت القيادة الأمريكية في بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس": "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية "USCENTCOM" في تدمير نظامين صاروخييين بمنطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان "تبين أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا بالنسبة للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية