السعودية تعلن تعليق الدراسة في مدارس جدة الجيش الأمريكي يؤكد إصابة ناقلة سعودية في البحر الاحمر كويكب بحجم ملعبي كرة قدم يدنو من الأرض دولة عربية تعلن القبض على مواطن خليجي مطلوبا دوليا وكلاء طهران في اليمن يتبنون مهاجمة السفينة بلو لاغون القادمة من روسيا قيادي حوثي يصل روسيا في مهمة شراء معدات عسكرية محظورة للحوثيين بينهم عم عبد الملك الحوثي .. أكثر من 300 قيادي حوثي مدرجين في القوائم السوداء يفرون من صنعاء جوا لتنفيذ مهام سرية في دول مختلفة - مطالبات بتدخل عاجل للمجتمع الدولي تفاصيل إجتماع الرئيس العليمي برئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه حماس تصدر تعليمات جديدة لمرافقي الأسرى.. والقسام تبث الرسالة الأخيرة لأسيرة إسرائيلية ليست أمريكا.. دولة تقيم جسراً جوياً لتسليح الكيان الصهيوني
أعلنت السلطات السعودية تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناء على تقارير مركز الأرصاد في المملكة، وحرصا على سلامة الجميع.
وقالت إدارة التعليم في محافظة جدة إن الدوام لليوم الدراسي غدا (الثلاثاء) سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
ونبه المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، بأن أمطارا غزيرة ورياحا شديدة السرعة ستشهدها منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها محافظة جدة، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء، حيث شهد يوم الأثنين هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
وكانت قد علقت السلطات السعودية الدراسة الحضورية في منطقة المدينة المنورة يوم الأحد الماضي، في مدارس المنطقة، والمكاتب الخارجية، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع، مع الدراسة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، والمكاتب الخارجية