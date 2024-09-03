الجيش الأمريكي يؤكد إصابة ناقلة سعودية في البحر الاحمر

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" صباح الثلاثاء إصابة ناقلة النفط "أمجاد" التي ترفع علم السعودية "إثر هجوم حوثي" في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس": "في صباح يوم 2 سبتمبر، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران ناقلتي نفط خام، السفينة (إم في بلو لاغون 1) التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان والسفينة (إم في أمجاد) التي ترفع علم السعودية وتملكها وتديرها، بصاروخين باليستيين وطائرة بدون طيار، مما أدى إلى إصابة كلتا السفينتين".

وأضاف البيان: "كلتا السفينتين محملتان بالنفط الخام.. تحمل السفينة (إم في أمجاد) ما يقرب من مليوني برميل من النفط، وهو ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة (أم ڤي دلتا سونيون) اليونانية، والتي استهدفها الحوثيون في 21 أغسطس.. إن هذه الأعمال الإرهابية المتهورة التي يرتكبها الحوثيون تستمر في زعزعة استقرار التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن تعريض حياة البحارة المدنيين والنظم البيئية البحرية للخطر".

واختتمت "سينتكوم" بيانها بالتأكيد على "مواصلتها العمل مع الشركاء والحلفاء الدوليين لحماية التجارة والتخفيف من الآثار المحتملة على البيئة على الرغم من تصرفات الحوثيين".

وكانت مليشيات الحوثي أعلنت مساء أمس الاثنين، أنها "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "بلو لاغون 1" في البحر الأحمر".

وقبل ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر .

وأفاد المصدران لـ"رويترز" بأن الناقلتين "أمجاد" التي ترفع علم السعودية و"بلو لاغون 1" التي ترفع علم بنما كانتا تبحران إحداهما على مقربة من الأخرى عندما أُصيبتا، لكن الناقلتين تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

وذكر أحد المصادر أن من المستبعد أن تكون الناقلة "أمجاد" مُستهدفة بشكل مباشر.

وجاء ذلك بعد أن أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية بإصابة سفينة تجارية على بعد 70 ميلا بحريا شمال غرب الصليف قرب سواحل اليمن، حيث ذكرت "UKMTO" أن قبطان السفينة التجارية أكد إصابتها بقذيفتين مجهولتين، مشيرا إلى أنه تبذل حاليا جهود للسيطرة على الأضرار التي وقعت.

كما أوضح القبطان حدوث انفجار ثالث على مقربة من السفينة، لافتا إلى عدم وجود أي إصابات في الطاقم على متن السفينة وأنها تتابع إبحارها للرسو في الميناء التالي المخطط له.

وبعد ساعات قليلة مضت على الحادث الأول، أشارت هيئة تابعة للبحرية البريطانية إلى تلقيها تقريرا عن وقوع حادث آخر على بعد 58 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة في اليمن، حيث أوضح القبطان عدم وجود إصابات بين أفراد الطاقم وأن السفينة تتابع إبحارها إلى الميناء التالي. بينما باشرت السلطات البحرية التحقيق في الأمر