دولة عربية تعلن القبض على مواطن خليجي مطلوبا دوليا

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أفادت صحيفة "هسبريس" بأن عناصر الشرطة القضائية المغربية بمدينة مراكش أوقفت يوم الاثنين مواطنا خليجيا مطلوبا دوليا.
وحسب "هسبريس"، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش مواطنا بحرينيا، وذلك تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض عليه.
ونقلت "هسبريس" عن مصادر قولها إن عملية توقيف المطلوب، الذي يبلغ من العمر 59 عاما، تأتي استجابة لطلب صادر عن شعبة الاتصال العربي بالمنامة التي عممت الأمر الدولي بإلقاء القبض في مواجهته، وذلك بسبب تورطه في سحب شيكات بمبالغ مالية مهمة دون توفير مؤونتها.
وقالت المصادر إنه تم بأمر من النيابة العامة المختصة، وضع الشخص المعني تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأوضحت "هسبريس" أن "توقيف هذا الأجنبي المبحوث عنه يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتفعيل علاقات التعاون الدولي في المجال الأمني، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي