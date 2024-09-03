وكلاء طهران في اليمن يتبنون مهاجمة السفينة بلو لاغون القادمة من روسيا

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت جماعة الحوثي الارهابية في بيان لها مساء الاثنين مسؤوليتها عن استهداف السفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني قد قالت في وقت سابق من الاثنين أن مقذوفين أصابا سفينة لم تحدد اسمها، مشيرةً إلى وقوع انفجار ثالث بالقرب من السفينة.

وأضافت الهيئة "السيطرة على الأضرار الناجمة عن الهجوم جارية، ولا توجد إصابات على متن السفينة التي تتجه الآن إلى ميناء قريب". ويتوافق توقيت الهجوم والإحداثيات التي قدمتها الهيئة مع المسار المبلغ عنه لناقلة النفط "بلو لاغون 1" التي تحمل علم بنما.

والسفينة "بلو لاغون 1"كانت قادمة من ميناء أوست لوغا الروسي الواقع على بحر البلطيق، وكانت تبث أنها تحمل شحنة روسية المنشأ على متنها. وخلال الأشهر الأخيرة سافرت السفينة إلى الهند التي تحصل على 40% من واردتها من النفط من روسيا. هذا وتدير شركة يونانية السفينة.

وفي وقت لاحق من صباح الاثنين، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية عن هجوم ثان قبالة مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون. وقالت شركة الأمن الخاصة أمبري إن طائرة مسيرة ضربت سفينة تجارية، رغم عدم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات. وأضافت أمبري أن الهجوم وقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي وقع فيه هجوم "بلو لاغون 1".

ويعد هجوم الاثنين هو الأحدث ضمن حملة الحوثيين والتي أدت إلى تعطيل الملاحة عبر البحر الأحمر.

ويأتي الهجوم في وقت تبذل جهود لإنقاذ ناقلة النفط سونيون التي لا تزال مشتعلة بعد استهداف الحوثيين لها، وذلك لتجنب كارثة بيئية محتملة قد تشكلها حمولتها وهي عبارة عن مليون برميل من النفط الخام.

واستهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بصواريخ وطائرات مسيرة منذ بدء الحرب على غزة، واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين ضمن الحملة التي أسفرت عن مقتل أربعة بحارة أيضاً.