تفاصيل إجتماع الرئيس العليمي برئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - سبأ

عدد القراءات 248

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الإثنين، أن اعتداءات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية افقدت خزينة الدولة نحو 70 بالمائة من مواردها الرئيسية.

جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس العليمي، برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي وضع رئاسة هيئة التشاور، امام مستجدات الاوضاع المحلية، والاولويات والاصلاحات المطلوبة لتعزيز وحدة الصف، ومواجهة الضغوط التمويلية، والانسانية التي فرضتها اعتداءات جماعة على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وأضافت أن الرئيس عرض خلال الاجتماع، نتائج لقاءاته مع الفاعلين الاقليميين والدوليين، ومساعي خفض التصعيد الاقتصادي، واحياء العملية السياسية بموجب خارطة الطريق.

وتطرق العليمي، الى نتائج زيارته الى محافظة حضرموت، ولقاءاته مع قيادة السلطة المحلية، وممثلي الاحزاب السياسية، والقوى المجتمعية، والجهود المبذولة لتلبية المطالب المشروعة لأبناء المحافظة، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج لحضور الدولة وسيادة القانون.

وأشاد الرئيس بجهود هيئة التشاور، ودورها المساند للمجلس، بما في ذلك بناؤها المؤسسي واستقرار قيادتها ولجانها الرئيسية للعمل من الداخل، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز حضور الهيئة الفاعل في تقريب وجهات النظر، وتجسير الثقة بين كافة المكونات الوطنية.

واستمع العليمي، من رئيس ونواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة الى إحاطات حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية لتنفيذ مهامها بموجب اعلان نقل السلطة، فضلا عن برامجها الحالية والمستقبلية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاعلامية، ومواصلة جهود الوفاق والمصالحة، وتقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية والقوى الوطنية، وتوحيدها حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط الانقلاب.