حماس تصدر تعليمات جديدة لمرافقي الأسرى.. والقسام تبث الرسالة الأخيرة لأسيرة إسرائيلية

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء اليوم الإثنين، إن الحركة أصدرت تعليمات جديدة لحراس الأسرى في حال اقترب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مكان احتجازهم، كما بثت كتائب القسام فيديو للأسيرة الإسرائيلية القتيلة.

وذكر أبو عبيدة: “نقول للجميع وبشكل واضح أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم”.

وأضاف: “إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء”.

وأشار أبو عبيدة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش بلاده “وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر”.



وعلى صعيد متصل، بثت كتائب “القسام” شريط فيديو للأسيرة الإسرائيلية القتيلة عيدان يروشلمي، تناشد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنجاز صفقة التبادل وتطالب الإسرائيليين بالتظاهر والاحتجاج.



وقالت الأسيرة في مقطع الفيديو: “مرحبا، أنا عيدان يروشلمي عمري 24 سنة من تل أبيب، تم اعتقالي في 7 أكتوبر من الحفلة في ريعين، أتوجه إليك بنيامين نتنياهو وحكومة إسرائيل، افعلوا اللازم للإفراج الآن، أنا أعاني، كلنا نعاني هنا، القصف هنا لا يتوقف، نحن خائفون على حياتنا وخائفون أن نموت هنا.

أنا أتوجه إليك بنيامين نتنياهو الذي حرر أكثر من 1000 أسير في صفقة شاليط، حاليا يطلبون أقل من الربع على كل شخص منا. أنا غير قادرة على الفهم.. هل أنا أساوي أقل؟”

وأضافت: “أنا المواطنة بدولة إسرائيل التي أتمت وما زالت تتم واجباتها للدولة، لماذا أنا موجودة هنا حتى الآن؟ أنا أطلب من كل شعب إسرائيل اخرجوا للشوارع وتظاهروا، اصرخوا بالذي لا نقدر بالصراخ به، نحن نعاني هنا ونريد العودة إلى بيوتنا وأهلنا. كل ما حدث كان بسبب فشل دولة إسرائيل والأجهزة الأمنية في السابع من أكتوبر”.

وتابعت: “وأنا أتوجه إلى عائلتي التي أكن لها كل حبي، أنا مشتاقة إليكم أبي أمي أختي شني وماي، أنا أحبكم كثيرا ومشتاقة إليكم كثيرا”.

ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال مساء اليوم: إن حماس “ستدفع ثمنا باهظا” بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين في غزة رغم تأكيد الحركة أنهم قتلوا بنيران إسرائيلية.