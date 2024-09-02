ليست أمريكا.. دولة تقيم جسراً جوياً لتسليح الكيان الصهيوني

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة هآرتس عن دولة أخرى غير أمريكا تعتبر من أهم الدول تسليحا للعدو الصهيوني على الإطلاق خلال حرب غزة، رغم أنها بقيت في الظل طوال ذلك الوقت.



صربيا تمد إسرائيل بالسلاح

وذكرت الصحيفة أن البيانات التي حصلت عليها وحللتها تشير إلى 15 رحلة حطت في قاعدة نيفاتيم جنوبي إسرائيل منذ بداية الحرب قادمة من العاصمة الصربية بلغراد ومدينة نيش، في حين تظهر أرقام الجمارك الصربية تصدير عتاد عسكري بعشرات ملايين الدولارات إلى إسرائيل.

وأضافت أنه بالاستناد إلى أرقام الجمارك وتحليل بيانات حركة الطيران يتبين أن شركة التصنيع الحربي الحكومية في صربيا زادت صادرات الذخيرة إلى إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت أن إجمالي ما ورّدت في يوليو/تموز الماضي مثلا بلغ 8 ملايين دولار من العتاد، نُقل على متن 5 رحلات من بلغراد.

وفي تحقيق سابق أجرته هآرتس بالتعاون مع شبكة تحقيق صحفية بلقانية مستقلة، تبين أن الشركة أرسلت إلى إسرائيل ما قيمته 17.5 مليون دولار من السلاح منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، مما يجعل إجمالي ما ورّدته هذا العام من الذخيرة والسلاح لإسرائيل نحو 25.5 مليون دولار، عندما تضاف إليه صادرات يوليو/تموز.



واستفادت إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة من جسر جوي صربي غير مسبوق لنقل آلاف الأطنان من الذخيرة من قذائف وصواريخ وقنابل وصواريخ اعتراض.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد قالت الأسبوع الماضي إن 500 طائرة شحن حطت في إسرائيل منذ بداية الحرب، دون احتساب حمولات السلاح المشحونة بحراً.