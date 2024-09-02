الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً بشأن عملية إنقاذ الناقلة سونيون

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس)، اليوم الاثنين، إن عملية إنقاذ ناقلة النفط سونيون على وشك البدء بعد تعرضها لهجوم في الآونة الأخيرة من جانب حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأضافت «أسبيدس» في بيان أن «عدة حرائق» ما زالت مشتعلة على متن الناقلة المسجلة في اليونان والمحملة بنحو مليون برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي.

ومن المرجح أن تكون عملية الإنقاذ معقدة، ويُحتمل في حالة حدوث تسرب نفطي أن تكون من بين أكبر عمليات إنقاذ السفن في التاريخ، إذ يمكن أن يتسبب ذلك في كارثة بيئية في منطقة يعد الوصول إليها أمراً خطيراً.

وذكرت أسبيدس على منصة «إكس»: «تمثل سونيون تهديداً بيئياً كبيراً بسبب كمية النفط الخام الكبيرة على متنها. سوف تشارك شركات خاصة في عملية الإنقاذ التي على وشك البدء».

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن زوارق القطر جاهزة للعمل، لكن الأمر يتطلب فحصاً ميدانياً قبل اتخاذ قرار بشأن نقل الشحنة إلى سفينة أخرى أو نقل السفينة كلها إلى ميناء آمن أولاً.

وقالت أسبيدس إنها ستوفر الحماية لزوارق القطر التي ستتولى عملية الإنقاذ.

ويستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران حركة الشحن التجاري فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.