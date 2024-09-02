تفاصيل جديدة حول مهاجمة ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.. عاجل منتخب مأرب للتايكواندو يحرز ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية في بطولة التحدي بمسقط. :سفينة سعودية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر .. ابرز الملفات والقضايا التي ناقشتها اللجنة الأمنية بمحافظة تعز العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة سفير اليمن بسلطنة عمان يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية أثيوبيا تعيد أكثر من 1000 مواطن كانوا في السعودية تقرير حديث يكشف بالأرقام حجم واردات الوقود والغذاء الواصلة الى موانئ الحكومة الشرعية مسئول إيراني سابق يعترف: ''فشلت كل إستخبارات البلاد واستخبارات الحرس الثوري'' هزات أرضية شعر بها سكان 4 محافظات في اليمن
قال مصدران مطلعان إن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم اليوم الاثنين في البحر الأحمر قبالة اليمن رغم أنه لم يتبين ما إذا كان مسلحون حوثيون متحالفون مع إيران يقفون وراء الهجوم.
وأضاف المصدران أن الناقلتين (أمجاد) التي ترفع علم السعودية و(بلو لاجون 1) التي ترفع علم بنما كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكن الناقلتين تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.
ولم ترد مجموعة البحري الوطنية السعودية للشحن المالكة لأمجاد، على الفور على طلب للتعقيب. وتبلغ السعة القصوى للناقلة ميلوني برميل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب بعد من الشركة اليونانية (سي تريد مارين إس.إيه) التي تدير سفينة (بلو لاجون 1) التي تبلغ سعتها مليون برميل.
وقال أحد المصادر إن من المستبعد أن تكون الناقلة (أمجاد) مُستهدفة بشكل مباشر.
وتراقب السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بقلق إطلاق الحوثيين صواريخ تمر فوق أراضيها لاستهداف السفن في البحر الأحمر. وتحاول الرياض الخروج حرب فوضوية في اليمن وصراع مدمر مع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين