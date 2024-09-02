منتخب مأرب للتايكواندو يحرز ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية في بطولة التحدي بمسقط.

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أحرز منتخب مأرب للتايكواندو بقيادة الكابتن هشام القباطي ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وبرونزية في منافسات بطولة التحدي المفتوحة للتايكواندو التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2024.
حيث فاز عزام سميع بذهبية فردي ناشئين فيما حقق الثنائي عباس الجهمي ومحمد جميل فضية وبرونزية فردي ناشئين بينما حصد نصر صوفان فضية فردي شباب كما حقق أحمد فؤاد فضية فردي رجال.
يذكر إن البعثة شاركت بعدد سبعة لاعبين وتعذر مشاركة ستة لاعبين نتيجة تأخر استكمال إجراءات تأشيرات الدخول وفوات مبارياتهم الأولى في البطولة وهم عبدالقادر الشنة وأحمد حربي ومحمد لطف وأدهم جميل وياسين الفقيه ورائد الخطيب.