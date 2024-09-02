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:سفينة سعودية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر ..

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- رويترز
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 قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن سفينة مملوكة لشركة سعودية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة تعرضت لهجوم من جانب المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وفي وقت سابق ذكرت هيئات بريطانية للأمن البحري أن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 50 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر جنوبي الصليف مباشرة.

 
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