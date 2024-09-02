ابرز الملفات والقضايا التي ناقشتها اللجنة الأمنية بمحافظة تعز

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان، مختلف القضايا الأمنية وفي مقدمتها التصدي لمخططات ميليشيا الحوثي الإرهابية الرامية إلى زعزعة الأمن والإستقرار ومحاولاتها المستميتة اليائسة في إختراق الجبهة الداخلية.

ووقف الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري ورئيس اركان المحور اللواء عبد العزيز المجيدي وقادة الاولوية العسكرية والأجهزة الأمنية بالمحافظة أمام توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تناولت مختلف القضايا وبرمجتها وتزمينها، مهيبا باعضاء اللجنة الأمنية الارتقاء إلى مستوى التحديات والعمل بكل تفاني وإخلاص وشحذ الهمم والوقوف أمام إي إختلالات تستهدف الحياة والسكينة العامة للمواطنين.

وفي الاجتماع شدد محافظ المحافظة على ضرورة اليقظة والجاهزية الأمنية لافشال المخططات التدميرية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المحافظة وابنائها على مختلف الاصعدة.

من جانبه تحدث رئيس اركان المحور عن الاوضاع في الجبهات العسكرية واستمرار المليشيات في استهداف الاحياء السكنية والمدنيين والمواقع العسكرية، مؤكدا تصدي أبطال الجيش الوطني لكل المحاولات الفاشلة والرد بالسلاح المناسب على المليشيات.

فيما استعرض مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي تقريرا حول الاوضاع الامنية ومؤشرات الحملة الامنية لمنع حمل السلاح لما فيه مواجهة الاختراقات وتثبيت النظام والقانون