العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى.
وتضمنت الأوامر الملكية حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيما يتعلق بـإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة، إذ تضمنت الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من 1 / 3 / 1446: سماحة مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ــ رئيساً. 2 ـ الشيخ الدكتور صالح الفوزان، بجانب الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وفي الوقت نفسه الشيخ الدكتور عبدالله التركي، فضلاً عن الشيخ عبدالله المنيع، والشيخ الدكتور صالح بن حميد.
وفي الوقت ذاته، اشتملت الأوامر الملكية السعودية التي أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز على تكوين مجلس الشورى لمدة أربع سنوات هجرية، وبذلك يصبح الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيسًا لمجلس الشورى، الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).
وتضمنت الأوامر الملكية التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية، إذ احتوت على: أسامة الخياري، الدكتورة أسماء المويشير. الدكتورة إشراق رفاعي. 17- الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود. الدكتورة آمال الشيخ.
الدكتورة أمل قطان، الدكتورة أمل الهزاني، بجانب الدكتورة أميرة الجعفري، والدكتورة إيمان الجبرين، الدكتور باسم السيد، اللواء بدر الشلهوب، الدكتورة بشرى الحماد، والدكتور بندر البقمي، الدكتور تركي العواد، الدكتور تركي العنزي، الدكتورة تقوى عمر، ثامر نصيف، الدكتور حسن الحازمي، الدكتور حسن آل مصلوم، الدكتور حمد بالحارث، حنان السماري. 35 – الدكتور خالد الرويس.