سفير اليمن بسلطنة عمان يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية

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استقبل سعادة السفير د. خالد بن شطيف السيد جون جبور – ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان الشقيقة .
تم خلال اللقاء استعراض جوانب الدعم التي يقدمها فرع المنظمة في سلطنة عُمان لبلادنا في مجال الرعاية الصحية ودعم جهود مكافحة الامراض.
وقد أشاد السفير بن شطيف بالجهود التي يبذلها فرع المنظمة العالمية للصحة لدعم القطاع الصحي في اليمن، مبدياً استعداد الجانب اليمني لتقديم كافة التسهيلات لنشاط المنظمة في اليمن ، كما ثمَن السفير جهود سلطنة عُمان الشقيقة في دعم المنظمة في اليمن والتسهيلات التي يقدمونها للمنظمة في كافة المجالات.