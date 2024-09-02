أثيوبيا تعيد أكثر من 1000 مواطن كانوا في السعودية

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعادت إثيوبيا 1254 مواطنا، الكثير منهم يقيمون بطريقة غير شرعية في السعودية ويواجهون ظروفا صعبة، حيث سيّرت لذلك رحلات جوية خلال اليومين الماضيين.

وذكر التلفزيون الإثيوبي أن بين العائدين 945 رجلا و262 امرأة و47 رضيعا و103 قصّر.

وأفادت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا، بأنه في إطار عملية لم شمل العائلات؛ يتم من خلال تقديم الدعم والرعاية المناسبة للعائدين في المطارات ومراكز الاحتجاز.

وتمكن أكثر من 76 ألف إثيوبي من العودة إلى بلادهم في عملية بدأتها إثيوبيا قبل عامين تقريبا، لإعادة المواطنين الذين يعانون أوضاعا صعبة في السعودية إلى بلادهم.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية بدء المرحلة الثالثة من إعادة مواطنيها من السعودية، وتهدف إلى إعادة 70 ألف مواطن.

ووفقا للحكومة الإثيوبية فإن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية.

وتعد اليمن بوابة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الى السعودية.