تقرير حديث يكشف بالأرقام حجم واردات الوقود والغذاء الواصلة الى موانئ الحكومة الشرعية

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في جنوب البلاد، انخفاضاً في واردات الوقود والمواد الغذائية بنحو 20%، خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر أغسطس/آب الفائت: "بلغ إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى مواني عدن والمكلا، جنوبي البلاد، 1.2 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2024".

وبحسب بيانات التقرير فإن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل انخفاضاً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 1.5 مليون طن متري، وبنسبة 37% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.9 مليون طن متري.

وكشف التقرير أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، بلغ 546 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 27% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 752 ألف طن متري، وبنسبة 58% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.3 مليون طن متري.

وأوضح أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الحكومية، في أول سبعة أشهر من هذا العام، بلغت 669 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 751 ألف طن متري، لكنه شكل زيادة بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي دخل فيها 631 ألف طن متري فقط.

وأكد "الغذاء العالمي" أن واردات المواد الغذائية عبر كافة الموانئ البحرية في اليمن، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت بنسبة 15% مقارنة بما يقابلها في العام 2023، "إلا أن ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق الجنوبية، يعكس الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الأسر في تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية".