آخر الاخبار

هزات أرضية شعر بها سكان 4 محافظات في اليمن توقيت مباراة اليمن × عمان والقناة الناقلة ترامب: ''الله أنقذني وهذا القناص كان مذهلا'' وثيقة: قرار رئاسي يخص تعز ويحمل اسم الشهيد الحمادي معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط غرب اليمن مطلوب منذ عامين .. الإنتربول السعودي يقبض على مجرم خطير ويسلمه لبلاده ضربة مؤلمة للمنتخب السعودي قبل بداية تصفيات المونديال في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.. تعرف من ضحى أكثر من غيره ؟ اشتعال الحرب الفاصلة و القوات الروسية تتقدم بسرعة باتجاه مدينة بوكروفسك سفينة تجارية تتعرض لهجوم بمقذوفين قرب الصليف ..ومصادر تكشف التفاصيل

هزات أرضية شعر بها سكان 4 محافظات في اليمن

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 166

أفاد مركز الإنذار المبكر في اليمن بأن عدة هزات أرضية زلزالية شعر بها سكان في محافظات لحج، الضالع، البيضاء ومناطق في جنوب تعز، مساء امس الأحد.

وقال سكان في منطقة يافع وفي البيضاء لمأرب برس انهم شعروا بهزة ارضية خفيفة مساء يوم أمس الساعة الثامنة والنصف.

إقراء أيضاً
وثيقة: قرار رئاسي يخص تعز ويحمل اسم الشهيد الحمادي
معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط غرب اليمن
سفينة تجارية تتعرض لهجوم بمقذوفين قرب الصليف ..ومصادر تكشف التفاصيل
بالوثائق.. تقرير يكشف تفاصيل مسارات تهريب الأسلحة الايرانية للحوثيين - تمر عبر 4
حصاد ضربات واشنطن ضد المليشيات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة
وصفهم بـ الصعاليك..مزيع بقناة المسيرة الحوثية يثير غضب قبائل البيضاء والنشطاء ير
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول