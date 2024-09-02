هزات أرضية شعر بها سكان 4 محافظات في اليمن توقيت مباراة اليمن × عمان والقناة الناقلة ترامب: ''الله أنقذني وهذا القناص كان مذهلا'' وثيقة: قرار رئاسي يخص تعز ويحمل اسم الشهيد الحمادي معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط غرب اليمن مطلوب منذ عامين .. الإنتربول السعودي يقبض على مجرم خطير ويسلمه لبلاده ضربة مؤلمة للمنتخب السعودي قبل بداية تصفيات المونديال في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.. تعرف من ضحى أكثر من غيره ؟ اشتعال الحرب الفاصلة و القوات الروسية تتقدم بسرعة باتجاه مدينة بوكروفسك سفينة تجارية تتعرض لهجوم بمقذوفين قرب الصليف ..ومصادر تكشف التفاصيل
أفاد مركز الإنذار المبكر في اليمن بأن عدة هزات أرضية زلزالية شعر بها سكان في محافظات لحج، الضالع، البيضاء ومناطق في جنوب تعز، مساء امس الأحد.
وقال سكان في منطقة يافع وفي البيضاء لمأرب برس انهم شعروا بهزة ارضية خفيفة مساء يوم أمس الساعة الثامنة والنصف.