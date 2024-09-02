هزات أرضية شعر بها سكان 4 محافظات في اليمن

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفاد مركز الإنذار المبكر في اليمن بأن عدة هزات أرضية زلزالية شعر بها سكان في محافظات لحج، الضالع، البيضاء ومناطق في جنوب تعز، مساء امس الأحد.

وقال سكان في منطقة يافع وفي البيضاء لمأرب برس انهم شعروا بهزة ارضية خفيفة مساء يوم أمس الساعة الثامنة والنصف.