توقيت مباراة اليمن × عمان والقناة الناقلة

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يستهل المنتخب اليمني للناشئين تحت سن 17 عاما مشواره في بطولة غرب آسيا الـ 11 في الاردن، بمواجهة المنتخب العماني مساء اليوم الإثنين.
وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت مكة.
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واعلنت قناة السعيدة نقل المباراة.
ويواجه المنتخب اليمني وهو حامل لقب النسخة الماضية، نظيره السعودي في المباراة الثانية يوم الجمعة القادمة الساعة الرابعة عصرا.