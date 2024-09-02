توقيت مباراة اليمن × عمان والقناة الناقلة

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 182

يستهل المنتخب اليمني للناشئين تحت سن 17 عاما مشواره في بطولة غرب آسيا الـ 11 في الاردن، بمواجهة المنتخب العماني مساء اليوم الإثنين.

وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت مكة.

انقر هنا للمشاركة في توقع نتيجة المباراة

واعلنت قناة السعيدة نقل المباراة.

ويواجه المنتخب اليمني وهو حامل لقب النسخة الماضية، نظيره السعودي في المباراة الثانية يوم الجمعة القادمة الساعة الرابعة عصرا.